Video Yaşam İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video

İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video

İstanbul’da genç kadının yaşadığı kapkaç dehşeti kamerada | Video
12.01.2021 | 10:46

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İstanbul Kağıthane’de alışveriş yaptıktan sonra elindeki poşetlerle yaşadığı binanın kapısına gelen Afrika uyruklu genç bir kadın, kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonunun çalınarak neye uğradığını şaşıran kadının poşetleri bırakıp peşinden koştuğu kapkaççı kayıplara karıştı. Kapkaç anı kameralara yansırken şüphelinin peşinde düşen polis, şahsın üstünden düşen tornavida üzerinde de parmak izi incelemesi yaptı.

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Olay, geçtiğimiz Perşembe günü saat 17.30 sıralarında Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Afrika uyruklu olduğu ve tercümanlık yaptığı öğrenilen genç bir kadın, işten çıktıktan sonra evinin yakınlarındaki bir markete gitti. Burada alışveriş yapan kadın, satın aldıklarını poşetlere koyduktan sonra evine gitmek üzere yola koyuldu. Genç kadın evine giden merdivenlerden inerek binaya giriş yapacağı esnada kendisini takip eden bir şahıs tarafından kapkaça uğradı. Cep telefonu çalınan ve neye uğradığını şaşıran kadın çığlık attıktan sonra poşetleri bırakıp kapkaççının peşinden koştu. Kadının bir süre kovaladığı şahıs ardından kaçarak izini kaybettirdi.


Poşetleri bırakıp kapkaççıyı kovaladı
Kapkaç anı ve sonrasında yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadın elindeki poşetlerle yaşadığı eve girmek üzere binanın girişine geliyor. Takip eden şahıs ise kadına arkasından yaklaşıyor. Hızlı bir şekilde kadının cebinden cep telefonunu çalan şahıs koşarak kaçmaya başlıyor. Kısa bir süre duran kadın ardından poşetleri yere bırakıp şahsın peşinden koşmaya başlıyor. Şahsın arkasından bağıran kadın daha sonra peşinden gitmeye devam ediyor.


Kapkaççının üstünden düşen tornavidan parmak izi alındı
Olayın ardından dehşeti yaşayan kadının diğer cep telefonundan yaptığı ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, kadının yaşadığı binadaki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Polis, görüntülerden eşkalini tespit ettiği şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ise üstünden üzerinden düştüğü düşünülen tornavidanın üzerinde parmak izi incelemesi yaptı. Kapkaççıdan şikayetçi olan kadın ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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