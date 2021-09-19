Video Yaşam İstanbul’da geri manevra kazası kamerada: Hastaneden çıkan kadın hastanelik oldu | Video

İstanbul’da geri manevra kazası kamerada: Hastaneden çıkan kadın hastanelik oldu | Video

İstanbul’da geri manevra kazası kamerada: Hastaneden çıkan kadın hastanelik oldu | Video
19.09.2021 | 10:28

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Levent’te ters yöne geri manevra yapan otomobil sürücüsü, hastaneden çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Kazada kafasını yere vurarak ağır şekilde yaralanan kadın hastaneye kaldırırken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Beşiktaş Levent'te saat 09.00 sıralarında yaşanan olayda yaya Zeynep Beşiktaş, hastaneden çıkarak yoluna karşısına geçmek istedi. O esnada Oktay Uygun idaresindeki otomobille geri manevra yapmaya başladı. Sürücü yolun karşısına geçmeye çalışan kadına fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle kadın kafasını yere vurarak ağır şekilde yaralandı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar yaralı kadının yardımına koştu.

HASTANEDEN ÇIKAN KADIN HASTANELİK OLDU
Vatandaşların ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadını, yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Beşiktaş'ta geri geri gelen otomobilin kadına çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin ilk olarak ara sokaktan trafiğe çıkmaya çalıştığı daha sonra da geri geri gelerek kadına çarptığı görülüyor.

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