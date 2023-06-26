İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video
Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan, ancak sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen, İstanbul dönüş yolunda yakalandı. Operasyonda yakalanan ve 103 bin 320 lira para cezası kesilen araç sürücüleri tutuklandı.
Yürütülen istihbari faaliyetler ve saha çalışmaları sonucu iki aracın, sıklıkla kaçak göçmenleri İstanbul'dan sınır illerine çift yönlü sevkini sağladığı tespit edildi. Yakalamaya yönelik çalışma başlatan polis, yapılan takip sonucu 2 aracı 14 Haziran'da Esenyurt ilçesi Hadımköy Gişeler mevkiinde durdurdu. Şüpheli araçlara yapılan operasyonlarda toplam 18 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüleri C.B. ve M.K. gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda kaçak göçmenlerin, Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek amacıyla sınıra gittikleri, başaramayınca İstanbul'a geri dönmek için sürücülerle 5'er bin lira para karşılığı anlaştıkları belirlendi.
Yakalanan C.B. ve M.K.'ye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu neticesinde toplam 103 bin 320 lira idari para cezası kesildi. Her iki şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.B. ve M.K.'nin, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.
İstanbul'a geri dönerken yakalanan 18 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.
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