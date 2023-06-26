Video Yaşam İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video

26.06.2023 | 09:54

Yunanistan'a gitmek üzere yola çıkan, ancak sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen, İstanbul dönüş yolunda yakalandı. Operasyonda yakalanan ve 103 bin 320 lira para cezası kesilen araç sürücüleri tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla ülkeye gelen sığınmacılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen istihbari faaliyetler ve saha çalışmaları sonucu iki aracın, sıklıkla kaçak göçmenleri İstanbul'dan sınır illerine çift yönlü sevkini sağladığı tespit edildi. Yakalamaya yönelik çalışma başlatan polis, yapılan takip sonucu 2 aracı 14 Haziran'da Esenyurt ilçesi Hadımköy Gişeler mevkiinde durdurdu. Şüpheli araçlara yapılan operasyonlarda toplam 18 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri taşıyan aracın sürücüleri C.B. ve M.K. gözaltına alındı.
Yapılan incelemeler sonucunda kaçak göçmenlerin, Yunanistan üzerinden Avrupa ülkelerine geçmek amacıyla sınıra gittikleri, başaramayınca İstanbul'a geri dönmek için sürücülerle 5'er bin lira para karşılığı anlaştıkları belirlendi.

Yakalanan C.B. ve M.K.'ye Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu neticesinde toplam 103 bin 320 lira idari para cezası kesildi. Her iki şüpheli, polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan C.B. ve M.K.'nin, "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

İstanbul'a geri dönerken yakalanan 18 göçmen, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 00:21
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: Sınırı geçemeyen 18 kaçak göçmen yakalandı | Video 26.06.2023 | 09:54
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 01:27
20 yaşındaki gencin bıçakla ölümüne neden olan kardeşlere 18 yıla kadar hapis talebi | Video 26.06.2023 | 09:43
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 01:30
İşçi servisi ile kargo midibüsü çarpıştı: 4 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:39
Laleli’de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 01:33
Laleli'de dakikalarca süren taksici kavgası kamerada | Video 26.06.2023 | 09:28
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 02:41
Maltepe’de kontrolden çıkan araç takla attı: 1 yaralı | Video 26.06.2023 | 09:11
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 00:42
İETT şoförü başka bir İETT şoförüne baltayla saldırıp otobüsün camını kırdı | Video 26.06.2023 | 08:46
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 02:21
İzmir’de LGBT yürüyüşüne polis müdahalesi: 50’nin üzerinde gözaltı | Video 26.06.2023 | 08:46
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 04:27
Düğün değil meydan savaşı: Emniyet güçlerine taşlı, sopalı ve baltalı saldırı! | Video 26.06.2023 | 08:33
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 01:17
Yolun karşısına geçmek isteyen yayaya minibüs çarptı | Video 26.06.2023 | 08:33
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 00:37
Bayram tatili yolunda kaza: Hurdaya dönen otomobilde 5 kişi yaralandı | Video 26.06.2023 | 08:33
İzmir’de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 00:44
İzmir'de 3,3 büyüklüğünde deprem | Video 26.06.2023 | 08:32
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 05:45
Bodrum’a 60 saatte 60 bin araç giriş yaptı | Video 25.06.2023 | 14:00
Bismil’de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 00:34
Bismil'de köpekleri sürükleyerek kamyonete yükleyen görevliler hakkında flaş gelişme | Video 25.06.2023 | 13:37
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 00:29
Taksinin kaputuna çıkıp camı böyle patlattı | Video 25.06.2023 | 13:07
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 02:26
Aşiret düğününde geline 4 kilogram altın, damada 6 milyon TL takıldı | Video 25.06.2023 | 12:10
Ankara’da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 04:26
Ankara'da yüzlerce başıboş köpek açlıktan birbirlerini yemeye başladı | Video 25.06.2023 | 12:10
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 01:16
Şanlıurfa’da feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı | Video 25.06.2023 | 12:10
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 01:35
Antalya’da dehşete düşüren kaza! Minibüsün içinden bariyer geçti | Video 25.06.2023 | 12:10
Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 02:45
Patronu yokken araç kiralayıp, bakımlarını üstlendiği 28 ineği çaldı | Video 25.06.2023 | 09:37
Fındıkta ’Drakula’ ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 07:30
Fındıkta 'Drakula' ile mücadele bu yıl da sürüyor | Video 25.06.2023 | 09:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA