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İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video

İstanbul'da göçmen kaçakçılığı operasyonu | Video

17.10.2023 | 12:52

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 425 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca yapılan operasyonlar sonucu yakalanan 26 şüpheli tutuklandı.

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen 'göçmen kaçakçılığı' suçuna ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 'suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlarından toplamda 40 şüpheli tespit edilerek düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Yakalanan 26 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken, 14 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma çerçevesinde yakalanan 425 düzensiz göçmen hakkında adli ve idari işlem yapılırken, operasyonlarda 9 adet araç, 45 adet uyku tulumu, 2 adet tel kesme aparatı, 1 adet merdiven, 1 adet bot, 1 adet yelkenli teknenin ele geçirildiği öğrenildi.
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