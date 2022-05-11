İstanbul'da göçmen operasyonu! 5 bin 968 kaçak göçmen yakalandı | Video

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İstanbul’da son 10 günde iki bin 519’u Afganistan, 880’i Pakistan ve iki bin 569’u diğer ülkelerden olmak üzere toplamda beş bin 968 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı ifade edildi.