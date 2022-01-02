İstanbul'da gösterge paneli hırsızları yine iş başında | Video

Esenyurt'ta park halindeki bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan şahıslar, yaklaşık iki dakikalık sürede 35 bin TL değerindeki gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Camdan cama gerçekleşen o hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.