Video Yaşam İstanbul'da gösterge paneli hırsızları yine iş başında | Video
İstanbul'da gösterge paneli hırsızları yine iş başında | Video

İstanbul'da gösterge paneli hırsızları yine iş başında | Video

02.01.2022 | 11:08

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Esenyurt'ta park halindeki bir aracın yanına kendi araçları ile yanaşan şahıslar, yaklaşık iki dakikalık sürede 35 bin TL değerindeki gösterge panelini çalarak kayıplara karıştı. Camdan cama gerçekleşen o hırsızlık anları ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

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