Video Yaşam İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı
İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı

İstanbul'da gün batımında gökyüzü kızıla boyandı, ortaya mest eden manzara çıktı

14.12.2023 | 21:24

İstanbul’da gün batımında gökyüzü ve caminin kartpostallık manzarası görenleri kendine hayran bıraktı.

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