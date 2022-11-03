Video Yaşam İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video
İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video

İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video

03.11.2022 | 09:04

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İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. O anlar havadan görüntülendi.

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İstanbul'da gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Kartal ilçesi ve çevresinde güneşin yüzünü gösterdiği esnada beliren kızıllık gün doğumunu görsel şölene dönüştürdü. Evlerinden çıkarak işe giden vatandaşlardan kimisi o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Gökyüzünde oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.

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