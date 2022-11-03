İstanbul'da gün doğumu manzarası mest etti | Video

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İstanbul'da gün doğumuyla birlikte gökyüzü kızıla boyanırken, ortaya çıkan manzara mest etti. O anlar havadan görüntülendi.
Gökyüzünde oluşan görsel şölen havadan görüntülendi.