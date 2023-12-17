Video Yaşam İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu

İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu

17.12.2023 | 10:41

Kağıthane’de seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, yanından geçmek isteyen motosikletli kuryeye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, kamyonun ezdiği motosikletin üstündeki genç kurye yola atlayarak son anda kurtuldu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Merkez Mahallesi'nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu sürücüsü Rüstem S., cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada motosiklet kurye Onur Ç.(25), kamyonun yanından geçmek istedi. Ancak kuryeyi görmediği iddia edilen sürücü, motosiklete çarptı. Çarpma sonucu kamyon motosikleti ezerken, üstündeki genç kurye ise yola atlayarak son anda kurtuldu. Feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.

MOTOSİKLETLİ KURYE YOLA ATLAYARAK KURTULDU
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

"KENDİNİ YANA ATARAK KURTULDU, YOKSA MOTORLA BİRLİKTE EZİLECEKTİ"
Kazayla ilgili konuşan Kamil Yüzügüleç, "Hafriyat kamyonu giderken motoru fark etmedi. Motoru altına aldı. Motorlu sürücüyü altında sürüklemeye başlamadan motorlu sürücü fark etti, kendini yana atarak kurtuldu. Yoksa motorla birlikte ezilecekti. Facia olabilirdi aynı zamanda motoru 3, 5 metre kadar altında sürükledi motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar geldi hep beraber ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti Allaha şükür bir şeyi yoktu. Çocuk kendini yana atarak ağır yaralanmadan son anda kurtuldu" dedi.

HAFRİYAT KAMYONU SÜRÜCÜSÜ SERBEST BIRAKILDI
Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücülerin ifadesine başvurarak kamera görüntüleri inceledi. Kazayla ilgili tutanak tutulması sonrasında sürücü Rüstem S., emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak "taksirle yaralama" suçundan adli işlemi yapılan Rüstem S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu 01:41
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti! Motosikletli sürücü atlayarak ezilmekten kurtuldu 17.12.2023 | 10:41
Bağdat Caddesi’ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video 05:52
Bağdat Caddesi'ndeki bisiklet yolu tehlike saçıyor | Video 17.12.2023 | 10:13
Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü | Video 02:17
Alev alan kamp ocağını eliyle taşıyıp tekmeleyerek söndürdü | Video 17.12.2023 | 09:59
Bursa’da koca dehşeti! 4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 01:34
Bursa’da koca dehşeti! 4 çocuk annesi eşini göğsünden bıçaklayarak öldürdü | Video 17.12.2023 | 09:25
Drift yaparak görüntüleri paylaşan sürücüye ceza | Video 01:31
Drift yaparak görüntüleri paylaşan sürücüye ceza | Video 17.12.2023 | 09:26
Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı | Video 04:01
Yanan dairedeki 3 çocuğu komşular, anneannelerini itfaiye kurtardı | Video 17.12.2023 | 08:57
Etiler’de cip alev alev yandı | Video 03:28
Etiler’de cip alev alev yandı | Video 17.12.2023 | 08:57
Şişli’deki taksi durağına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:04
Şişli'deki taksi durağına silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video 17.12.2023 | 08:57
İBB’nin deposunda yangın paniği | Video 04:11
İBB'nin deposunda yangın paniği | Video 17.12.2023 | 08:56
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 01:03
İstanbul’da yakalanan PKK destekçisi 5 kişi tutuklandı | Video 17.12.2023 | 08:57
TikTok’ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 00:13
TikTok'ta paylaşmak için kediyi ırmağa atmışlardı, gözaltına alındılar | Video 17.12.2023 | 08:57
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 00:22
Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler | Video 17.12.2023 | 08:57
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 00:30
Asansörün zemin kata çakıldığı anlar kamerada | Video 17.12.2023 | 08:57
Şişli’de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 03:04
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı 17.12.2023 | 00:20
Denizli’de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 00:31
Denizli'de fuhuş operasyonu; 5 kadın kurtarıldı, 3 tutuklama | Video 16.12.2023 | 16:55
Diyarbakır’da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video 00:41
Diyarbakır'da uyuşturucuya 10 tutuklama | Video 16.12.2023 | 15:56
Şişli’de taksi durağına silahlı saldırı kamerada | Video 00:24
Şişli'de taksi durağına silahlı saldırı kamerada | Video 16.12.2023 | 15:37
İstanbul’da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 00:25
İstanbul'da yollar göle döndü, otobüsün içi bile su ile doldu! | Video 16.12.2023 | 16:06
Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 02:06
Karaman’da enişte ile kayınbiraderler arasında silahlı kavga: 2 yaralı | Video 16.12.2023 | 15:39
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 01:32
Önündeki araca çarpıp takla atan otomobil sürücüsü yaralandı | Video 16.12.2023 | 15:04

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA