Video Yaşam İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video
İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video

İstanbul’da haftanın ilk günü trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaştı | Video

26.09.2022 | 09:03

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OTOMATİK OYNAT

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İstanbul’da haftanın ilk gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 60’a ulaştı. Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

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İstanbul'da 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk günü olması dolayısıyla trafikte ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor. Haftanın ilk iş gününde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre, il genelindeki yoğunluk saat 08.15 itibarıyla yüzde 60 olarak ölçülürken Anadolu Yakası'nda trafik yoğunluğu yüzde 70'lere ulaştı.

D-100 Karayolu Pendik, Kartal, Maltepe mevkilerinde sabahın ilk saatlerinden itibaren araç trafiğinde büyük ölçüde yoğunluk yaşandı. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Maltepe D-100 Karayolunda oluşan trafik ise havadan dron ile görüntülendi.

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