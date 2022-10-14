Video Yaşam İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video
İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video

İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu oluştu | Video

14.10.2022 | 18:09

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İstanbul’da haftanın son iş gününde trafik ve toplu ulaşımda yoğunluk yaşanırken İstanbul genelinde trafik yoğunluk oranı yüzde 65’e ulaştı.

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