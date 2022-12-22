İstanbul’da haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 53 şahıs yakalandı | Video
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Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından İstanbul genelinde 75 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 53 hükümlü şahıs yakalanarak gerekli işlemlerin yapılması için bölge Polis Merkezi Amirliklerine teslim edildi.