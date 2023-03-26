İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video 26.03.2023 | 14:33 Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynerine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde de maddi hasar meydana geldi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı Özel Halk Otobüsü'nün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs önce bir dükkanın tentesine çarparak park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynerine ve durağa çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ

Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar ise durağın sokak arasından kaldırılmasını söyleyerek tepki gösterdi.