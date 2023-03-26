Video Yaşam İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video
İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video

İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video

26.03.2023 | 14:33

Kağıthane’de frenleri boşalan özel halk otobüsü önce otomobile ardından da durağa ve geri dönüşüm konteynerine çarparak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, bir dükkanın tentesinde de maddi hasar meydana geldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, saat 12.30 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, son duraktan kalkış yapan Sinan Aydın (60) yönetimindeki 34 HO 2525 plakalı Özel Halk Otobüsü'nün (ÖHO) iddiaya göre frenleri boşaldı. Kontrolden çıkan ve yokuş aşağıya hızlanan otobüs önce bir dükkanın tentesine çarparak park halindeki otomobili sürükledi. Otomobilin merdiven boşluğuna düşmesinin ardından otobüs, geri dönüşüm konteynerine ve durağa çarparak durabildi. Kaza sonucu sürücü Aydın yara almadan kurtulurken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

HALK OTOBÜSÜ ÖNÜNE GELENİ SÜRÜKLEDİ
Olayın ardından panik yaşayan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak çalışma başlattı. Kazayla ilgili incelemelerin yapılması ve tutanak tutulmasının ardından otobüs vinç, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çekildi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar ise durağın sokak arasından kaldırılmasını söyleyerek tepki gösterdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video 04:02
İstanbul’da halk otobüsü dehşet saçtı! Önüne geleni sürükleyip durağa daldı | Video 26.03.2023 | 14:33
Uyuyan köpeğe taş attı | Video 00:38
Uyuyan köpeğe taş attı | Video 26.03.2023 | 12:23
Kalp hastası taksici, sokak ortasında böyle darp edildi | Video 04:00
Kalp hastası taksici, sokak ortasında böyle darp edildi | Video 26.03.2023 | 12:23
İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video 01:36
İstanbul’da kadınların omuz atma kavgası kamerada | Video 26.03.2023 | 12:23
Baraj kıyısındaki köy sular çekilince ortaya çıktı | Video 04:45
Baraj kıyısındaki köy sular çekilince ortaya çıktı | Video 26.03.2023 | 12:23
İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video 02:54
İstanbul’da tekel bayii soygunu kamerada | Video 26.03.2023 | 12:23
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Elazığ’da! Hayatımda ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım | Video 04:20
Bisikletle dünya turu yapan Fransız çift Elazığ'da! "Hayatımda ilk defa bu kadar iyi niyetli insanlarla karşılaştım" | Video 26.03.2023 | 10:00
Depremin merkezi Pazarcık’ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video 03:00
Depremin merkezi Pazarcık'ta konteyner kent kuruldu: 4 binin üzerinde depremzede çadırdan kurtuluyor | Video 26.03.2023 | 10:00
Et ve Balık Kurumunu taklit eden kasaba girenler, fiyatları görünce tepki gösterdi | Video 01:45
Et ve Balık Kurumunu taklit eden kasaba girenler, fiyatları görünce tepki gösterdi | Video 26.03.2023 | 08:30
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video 03:07
Tunceli’de kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor | Video 25.03.2023 | 18:18
Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video 01:17
Kontrolden çıkan araç refüje çıkıp ağaç ve direkleri yerinden söktü: 2 yaralı | Video 25.03.2023 | 16:42
İstanbul Boğazı’nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video 04:47
İstanbul Boğazı'nda sis sürprizi: Gemi trafiği durdu | Video 25.03.2023 | 15:17
Sultanbeyli’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 00:26
Sultanbeyli’de yol verme kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu! İşte o anlar... | Video 25.03.2023 | 15:20
Depremde ölen çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler | Video 08:45
Depremde ölen çocuğun cep telefonunu iade etmek için babadan para istediler | Video 25.03.2023 | 14:47
Balıklıgöl’ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video 08:59
Balıklıgöl'ün suyu normalleşmeye başladı, balıklar yeniden ortaya çıktı | Video 25.03.2023 | 14:30
Benzin yüklü tanker devrildi, sızıntı nedeniyle karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı | Video 01:09
Benzin yüklü tanker devrildi, sızıntı nedeniyle karayolu 6 saat trafiğe kapatıldı | Video 25.03.2023 | 14:32
Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde bin 309 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 05:48
Muğla’da çalınan köpek, çipi sayesinde bin 309 kilometre uzaklıkta bulundu | Video 25.03.2023 | 14:00
Kartal’da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video 00:24
Kartal'da silah ticareti yapan bir şüpheli yakalandı | Video 25.03.2023 | 14:04
Van - İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor | Video 02:12
Van - İran sınırında 3 metreyi bulan karla mücadele sürüyor | Video 25.03.2023 | 12:40
Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video 00:54
Motosiklet çaldı, adli kontrol şartıyla serbest kaldı | Video 25.03.2023 | 12:37

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA