Video Yaşam İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video

İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video

İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video
19.08.2021 | 10:53

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Kağıthane’de kimsenin olmadığı anda eve giren biri hamile iki kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı. Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri hırsızları kısa sürede yakalarken, hırsızların eve girip çıktığı anlar kameraya yansıdı.

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Olay geçtiğimiz günlerde Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, baba Senayi D. (40) evden ayrıldığını gören hırsızlar, eve girerek çalacak malzeme aradı. Bir süre evde dolanan hırsızlar, çalacak bir şey bulamayınca küçük çocuğun kumbarasına göz dikti.

KUMBARAYI BIÇAKLA KESEREK PARALARI ÇALDILAR
Kumbarayı bıçakla kesen hırsızlar, içerisindeki yaklaşık 500 TL'yi çalarak evden ayrıldı. Eve gelen Senayi D. Kumbaranın bıçakla kesilerek paraların alındığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine Senayi D. eve doğru geldiği sırada Kaya Sokak içerisinde iki kadından şüphelendiğini söyledi.

İKİ HIRSIZ KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI
Bunun üzerine evin çevresinde bulunan işyerlerinin güvenlik kamerasını izleyen ekipler, hırsızların N.G. (17) ile Cansu A. (21) olduğunu tespit etti. Hırsızlar kısa sürede Kağıthane Devriye Ekipler Amirliğine bağlı ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızlardan C.A.'nın daha önceki suçlarından 3 yıl 6 ay kesilmiş cezası olduğu öğrenildi.

HAMİLE HALİYLE HIRSIZLIK YAPMIŞ
Gözaltına alınan 17 yaşındaki N.G. isimli hırsızın hamile olduğu öğrenildi. Bunun üzerine polis ekipleri hırsızı Sarıyer Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürerek rapor aldı. Yapılan incelemenin ardından N.G. Çocuk Büro Amirliğine, C.A. ise Sadabat Polis Merkezine teslim edildi. Hırsızların eve girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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