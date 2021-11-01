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OTOMATİK OYNAT
02:16
İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video 01.11.2021 | 17:46
01:24
Polis hoparlöre gizlenmiş 2 kilogram uyuşturucu maddeyi buldu | Video 01.11.2021 | 17:40
01:13
Diyarbakır'da iki grup arasındaki kavga anbean görüntülendi 01.11.2021 | 15:18
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Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim" 01.11.2021 | 17:08
16:38
01:43
Köpeğe eğitmek için vurmuş! HAYDİ polisi cezayı kesti | Video 01.11.2021 | 16:54
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Kavşakta iki otomobil çarpıştı, 1 yaralı 01.11.2021 | 16:30
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TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı | Video 01.11.2021 | 16:27
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Antalya'da 'kuvvetli yağış' olmadı; dalgaları seyrettiler 01.11.2021 | 16:14
02:22
Düzce’de sis etkili oluyor 01.11.2021 | 16:01
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Girdiği apartmanda ayakkabıları seçerek çaldı | Video 01.11.2021 | 16:01
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Pınar Gültekin davasında flaş gelişme! Ara karar açıklandı | Video 01.11.2021 | 15:59
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Kaygan yolda devrilen minibüsteki Rus çift yaralandı 01.11.2021 | 15:22
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Çatıda kavga eden kediler çocuğun üzerine düşüyordu | Video 01.11.2021 | 15:16
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Tekirdağ'da sokak ortasında dehşet! Karısını defalarca bıçakladı 01.11.2021 | 15:18
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Drift atan sürücü radar aracının kamerasına yakalandı 01.11.2021 | 14:48
Mesai çıkışında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak belirlendi. İşte detaylar…