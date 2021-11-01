Video Yaşam İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video
İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video

İstanbul’da hangi noktalarda trafik sıkışıklığı yaşanıyor? | Video

01.11.2021 | 17:46

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OTOMATİK OYNAT

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Mesai çıkışında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 60 olarak belirlendi. İşte detaylar…

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