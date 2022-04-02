Video Yaşam İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video
İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video

İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video

02.04.2022 | 10:19

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İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüleri yakalamak için 28-31 Mart tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi. Polis ekipleri daha önceden belirlenen adreslere yaptıkları baskınlarda aralarında 7 yıl ile 25 yıl arasında değişen hapis cezaları kesinleşen 54 hükümlüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında gasp suçlarından hakkında 25 yıl hapis cezası kesinleşen Kamuran S., zimmet suçundan 13 yıl 1 ay hapis cezası kesinleşen Aytuğ Ş., cinsel saldırı suçundan 7 yıl hapis cezası kesinleşen Çağrı Y. de bulunuyor.

Operasyonda yakalanan şüphelilerinin bazıları ve kesinleşen hapis cezaları;
Kamuran S.;25 Yıl Gasp
Tufan T.;16 Yıl 7 Ay Gasp
Aytuğ Ş.;13 Yıl 1 Ay Zimmet
Demir A. K.L;9 Yıl 9 Ay Öldürme
Mahsun D.;9 Yıl 2 Ay Gasp
Mustafa K.;8 Yıl 9 Ay Öldürme
İbrahim K.;8 Yıl 4 Ay Öldürme
Hüseyin S.;7 Yıl 11 Ay Resmi Belgede Sahtecilik
Çağrı Y.;7 Yıl 6 Ay Cinsel Saldırı
Ömer P.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme

Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildikleri öğrenildi.

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