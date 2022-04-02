İstanbul'da hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu | Video

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İSTANBUL'da mahkemeler tarafından haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari durumdaki hükümleri yakalamak için operasyon yapıldı. Polisin yaptığı baskınlarda adam öldürme, gasp, sahtecilik, cinsel saldırı gibi suçlardan aranan 54 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda yakalanan şüphelilerinin bazıları ve kesinleşen hapis cezaları;
Kamuran S.;25 Yıl Gasp
Tufan T.;16 Yıl 7 Ay Gasp
Aytuğ Ş.;13 Yıl 1 Ay Zimmet
Demir A. K.L;9 Yıl 9 Ay Öldürme
Mahsun D.;9 Yıl 2 Ay Gasp
Mustafa K.;8 Yıl 9 Ay Öldürme
İbrahim K.;8 Yıl 4 Ay Öldürme
Hüseyin S.;7 Yıl 11 Ay Resmi Belgede Sahtecilik
Çağrı Y.;7 Yıl 6 Ay Cinsel Saldırı
Ömer P.;7 Yıl 6 Ay Kasten Öldürme
Gözaltına alınan şüphelilerin Asayiş Şube Müdürlüğünde ve İlçe Emniyet Müdürlüklerinde işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevine gönderildikleri öğrenildi.