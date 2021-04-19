Video Yaşam İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü!

İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü!

İstanbul'da 'hasta yakını' rolündeki hırsıza 'hasta yakını' süsüyle suçüstü!
19.04.2021 | 09:13

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İstanbul’da bir kişi “Hasta Yakını” rolünde girdiği özel bir hastanede odalara girerek doktor, hemşire ve hasta yakınlarının cep telefonlarını çaldı. Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı sivil polisler “Hasta Yakını” rolüne girerek o özel hasteneye pusu attı. Bir haftada beş kişinin cep telefonunu çaldığı özel hastaneye yine cep telefonu çalmak için giden hırsız, “Hasta Yakını” rolüne giren sivil polisler tarafından suçüstü yakalandı.

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İstanbul'da bir kişi; Şişli'de bulunan özel bir hastanede "Hasta Yakını" gibi dolaşarak doktor, hemşire ve hasta yakınlarının odalarına girerek cep telefonlarını çaldı. Son bir haftada beş cep telefonunu çalan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; "Nitelikli Hırsızlık" soruşturması açarak hastanedeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Olayları gerçekleştirdiği saptanan şüpheli B.T.'nin açık kimliği tespit edildi. Şüphelinin hastane girişinde, koridorlarda dolaştığı ve odalara girerek cep telefonlarını çaldığı anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.



"MADDE BAĞIMLISI" İDDİASI...

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil polisler de "Hasta Yakını" rolüne girerek o özel hasteneye pusu attı. Bir haftada beş kişinin cep telefonunu çaldığı özel hastaneye yine cep telefonu çalmak için giden B.T., "Hasta Yakını" rolüne giren sivil polisler tarafından aynı hastanede suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Nitelikli Hırsızlık" suçundan ötürü adliyeye sevk edilen şüpheli B.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Şüphelinin madde bağımlısı olduğu iddia edildi.

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