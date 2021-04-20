İstanbul Başakşehir'deki hatalı sollama kazası kamerada
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İstanbul Başakşehir'de sürücüsü hatalı sollama yapan kamyonet zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 08.00 sıralarında, TEM Otoyolu yan yolda, Altınşehir mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ara sokaktan yan yola çıkan taksi, çift yönlü trafikte sürücüsü hatalı sollama yapan kamyonet ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan taksiye, kendi şeridinde giden bir minibüs çarptı. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla yaralıları hastaneye kaldırdı.