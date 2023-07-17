İstanbul’da hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi | Video
Kağıthane’de boş bir araziye kurduğu kulübeye güvercinleri kapatan bir şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinleri önce fırlattı ardından tekmeledi. Hayvanlara yapılan kötü muamele vatandaş kameralarına yansıdı.
ÖNCE FIRLATTI SONRA TEKMELEDİ
Şahıs, kulübeye girmek istemeyen güvercinlerden birisini sert bir şekilde tutarak yuvaya fırlatırken, direnen başka bir güvercine ise tekmeler savurarak kovaladı. Tekmelerin bazıları güvercinlere denk gelirken, hayvanlara karşı yapılan şiddet vatandaşlar tarafından kayıt altına alındı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:40
İstanbul’da hayvana şiddet kamerada: Güvercini fırlatıp tekmeledi | Video 17.07.2023 | 14:58
00:41
Eskişehir merkezli 7 ilde dolandırıcılık operasyonu | Video 17.07.2023 | 14:47
01:37
06:36
01:21
Otomobilinde cesetle karşılaştı, hayatının şokunu yaşadı! | Video 17.07.2023 | 14:35
01:36
Tüfekli düğün magandası önce kameraya ardından jandarmaya yakalandı | Video 17.07.2023 | 14:05
01:07
08:03
Kilosu 5 bin TL: İlaç ve kozmetik devleri bu yağın peşinde! | Video 17.07.2023 | 13:55
00:35
Samsun'da 3 kilo 248 gram bonzai ele geçti: 4 gözaltı | Video 17.07.2023 | 13:50
00:16
Janıyev Çetesi operasyonu… İstanbul’da yakalandı… | Video 17.07.2023 | 13:25
01:45
Ankara Emniyeti ekiplerinden uyuşturucu baskını: 3 tutuklu | Video 17.07.2023 | 13:19
01:53
Bolu'da iki katlı ahşap ev alev alev yandı | Video 17.07.2023 | 13:19
01:51
01:30
Tekirdağ’da 4 araçlı zincirleme kaza: 3'ü İtalyan 4 yaralı | Video 17.07.2023 | 13:18
00:28
Zeytinburnu'nda otomobilden havaya ateş eden sürücü kamerada | Video 17.07.2023 | 12:10
05:43
6 yaşındaki kız çocuğuna istismar davası ertelendi | Video 17.07.2023 | 11:52
00:41
00:47
Geri manevra yaparken kadını böyle ezdi | Video 17.07.2023 | 11:50
00:18
Sarıyer'de boğulma tehlikesi geçiren kişiyi vatandaşlar kurtardı | Video 17.07.2023 | 11:52
04:28
2 bin 260 rakımda Uğur böceklerinin görsel şöleni başladı | Video 17.07.2023 | 11:39