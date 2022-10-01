Video Yaşam İstanbul’da hırsıza suçüstü kamerada: Bakır kabloları eritirken yakalandı | Video
İstanbul’da hırsıza suçüstü kamerada: Bakır kabloları eritirken yakalandı | Video

İstanbul’da hırsıza suçüstü kamerada: Bakır kabloları eritirken yakalandı | Video

01.10.2022 | 12:03

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Kağıthane’de girdiği bir binada el feneriyle aradığı çok miktarda bakır kabloyu çalan hırsız, ateş yakıp kabloları eritirken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan ve çantasında bakır kablolar ile çok sayıda alet ele geçirilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kağıthane Çağlayan'da geçtiğimiz aylarda saat 02.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir şahıs yapımı devam eden bir binaya girerek el feneriyle gezmeye başladı. İçeride bir süre dolaşan şahıs bakır kabloları çalarak çantasına koydu. Ardından binadan çıkan şahıs, hemen önünde ateş yakmaya başladı. Binada hareketlilik olduğunu gören vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Çağlayan Polis Merkezi Amirliğine bağlı "Gece Kartalları" diye tabir edilen bekçiler sevk edildi.

BEKÇİLER HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, binanın önünde ateş yakan bir şahsın bakır kablo erittiğini gördü. Binaya girerek içerisinde bir süre inceleme yapan bekçiler, şahsın kabloları çaldığını tespit etti. Şahsın çantasında yapılan aramalarda çok miktarda bakır kablo, el feneri, matkap ve birçok malzeme ele geçirildi. Şahıs ardından gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü. Hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SUÇ MAKİNESİ HIRSIZLIK TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapılan Cebrail O. 'nun (24) çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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