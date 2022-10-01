İstanbul’da hırsıza suçüstü kamerada: Bakır kabloları eritirken yakalandı | Video
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Kağıthane’de girdiği bir binada el feneriyle aradığı çok miktarda bakır kabloyu çalan hırsız, ateş yakıp kabloları eritirken bekçiler tarafından suçüstü yakalandı. Hareketli anlar kameralara yansırken, gözaltına alınan ve çantasında bakır kablolar ile çok sayıda alet ele geçirilen hırsız tutuklanarak cezaevine gönderildi.
BEKÇİLER HIRSIZI SUÇÜSTÜ YAKALADI
Kısa sürede olay yerine gelen bekçiler, binanın önünde ateş yakan bir şahsın bakır kablo erittiğini gördü. Binaya girerek içerisinde bir süre inceleme yapan bekçiler, şahsın kabloları çaldığını tespit etti. Şahsın çantasında yapılan aramalarda çok miktarda bakır kablo, el feneri, matkap ve birçok malzeme ele geçirildi. Şahıs ardından gözaltına alınarak polis otosuyla emniyete götürüldü. Hareketli anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SUÇ MAKİNESİ HIRSIZLIK TUTUKLANDI
Emniyette ifadesi alınarak "açıktan hırsızlık" suçundan adli işlem yapılan Cebrail O. 'nun (24) çok sayıda hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.