Video Yaşam İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video
İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video

İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video

22.07.2023 | 12:59

Başakşehir’de çayırlık alanda çıkan hortum cep telefonu kamerasından görüntülendi. Hortumu gören bazı yurttaşlar panik olup uzaklaşırken olaya ilişkin konuşan bir esnaf "Amerikan filmleri gibiydi" dedi.

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