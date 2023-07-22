İstanbul’da hortum paniği! O anlar saniye saniye görüntülendi | Video

Başakşehir’de çayırlık alanda çıkan hortum cep telefonu kamerasından görüntülendi. Hortumu gören bazı yurttaşlar panik olup uzaklaşırken olaya ilişkin konuşan bir esnaf "Amerikan filmleri gibiydi" dedi.