İstanbul'da hurdacı görünümlü minibüs çetesini Sarıyer polisi çökertti | Video

İstanbul'un 3 ilçesinde kendilerine hurdacı süsü vererek geldikleri sokaklarda 3 kapalı kasa minibüs, teyp ve hoparlör çalan yaşı küçük hırsızlık çetesi, onlarca saatlik güvenlik kamera görüntüsü izleyen Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Hırsızlık anları kameralara yansırken, adliyeye sevk edilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.