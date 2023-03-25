İstanbul’da 'Huzur İstanbul Uygulaması'nda 164 asker kaçağı yakalandı | Video
İstanbul’da polisin gerçekleştirdiği geniş çaplı çalışmalarda, “Askeri Ceza Kanunu”na muhalefet suçundan aranma kaydı bulun 164 kişi yakalandı. İl genelinde 162 bin 548 kişi Genel Bilgi Taramasına (GBT) tâbi tutulurken, yoklama kaçaklarının yanı sıra çeşitli suçlardan ‘aranan’ 558 şüpheli yakalandı, bu kişilerin 391’i gözaltına alındı.
çalışma gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 39 ilçede düzenlenen iki aşamalı uygulamada, eğlence mekanları, metruk bina ve sokaklar didik didik arandı.
POLİS, İKİ KADEMELİ DENETİMDE KANUN KAÇAKLARINA GÖZ AÇTIRMADI
Buna göre birinci aşamada 218 farklı noktada bin 837 emniyet mensubu, 1 polis helikopteri, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne ait 2 botun katılımıyla saat 14.00-16.00 arasında sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi.
Kentin huzur ve güvenliğinin amaçlandığı denetimlerin ikinci aşamasına ise bin 712 polis katıldı. Akşam 21.00-23.00 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik düzenlenen denetimler ile sona eren "Huzur İstanbul Uygulaması"nda, 162 bin 548 kişiye Genel Bilgi Tarama (GBT) yapan ekipler, bunlar arasında 164 kişinin asker kaçağı olduğunu saptadı. Yoklama kaçaklarının yan ısıra çeşitli suçlardan 'aranan' 558 şüpheli yakalanırken, bu kişilerin 391'i gözaltına alındı.
TOPLAM 51 RUHSATSIZ TABANCA VE TÜFEK İLE BU SİLAHLARA AİT 207 MERMİ ELE GEÇİRİLDİ
Denetimlerde 6'sı kurusıkı olmak üzere 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, bu silahlara ait 207 mermi ele geçirildi. Bir kilo civarında uyuşturucu madde ve 86 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği tespit edilen 4 bin 270 lira paranın ele geçirildiği geniş çaplı çalışmalarda, 32 kişiye idari işlem yapıldığı ve 52 bin 715 lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı. Emniyet ekiplerince gerçekleştirilen huzur uygulamasında ayrıca 311 umuma açık yer denetlenirken, 21 bin 50 araç ve 949 motosikletin kontrol edildiği kaydedildi. Bu denetimlerde bin 86 araç ve motosiklet ile 24 sürücüye işlem yapıldığı duyuruldu. Bu kapsamda 17 araç trafikten men edilirken, toplamda 534 bin 703 TL trafik cezası kesildiği ifade edildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:34
Kahramanmaraş’ta 4.5 büyüklüğünde deprem | Video 25.03.2023 | 09:10
01:06
00:43
Drift attı, 20 bin TL ceza yedi! O anlar kamerada | Video 25.03.2023 | 09:10
01:55
Gökyüzündeki parıltı vatandaşları meraklandırdı | Video 24.03.2023 | 22:00
03:55
Kahramanmaraş’ta sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi | Video 24.03.2023 | 17:36
00:16
03:14
01:03
Siirt'te arazi anlaşmazlığı kavgasında kan aktı: 1 ölü, 6 yaralı | Video 24.03.2023 | 15:25
02:18
Manavgat'ta otomobilin kadına çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı | Video 24.03.2023 | 15:23
00:53
Bonzai ve uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı | Video 24.03.2023 | 15:23
04:40
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı | Video 24.03.2023 | 13:00
01:25
01:27
13:22
01:35
Bakırköy Adliyesi çevresinde silahlı saldırı: 1'i ağır, 3 yaralı | Video 24.03.2023 | 13:45
02:47
03:13
7 yıl sonra su tutan Gazibey Barajı, çiftçileri sevindirdi | Video 24.03.2023 | 12:59
01:22
00:14