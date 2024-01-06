Video Yaşam İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı

06.01.2024 | 09:48

İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere “Siz korkmayın, araç lazım” dediği görüldü.

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