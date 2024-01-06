İstanbul'da içindeki öğrencilerle kaçırılan minibüsünün yeni görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Kadıköy'de geçtiğimiz gün kaçırılan servis minibüsüyle ilgili yeni görüntüleri ortaya çıktı. Servisin içinde kaydedilen görüntülerde, okul servisini kaçıran şahsın panikle bağıran öğrencilere “Siz korkmayın, araç lazım” dediği görüldü.
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