Video Yaşam İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı

İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı

İstanbul'da İETT durağında yolculardan yetersiz otobüs isyanı
10.04.2021 | 08:51

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İstanbul Fatih Ayvansaray İETT otobüs durağında akşamüstü yetersiz otobüs geldiği için 2 saat beklediklerini iddia eden yolcular, bir otobüsün önünü keserek duruma tepki gösterdi.

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146 M Mecidiyeköy-Başakşehir İETT otobüs seferinin yetersiz olmasından dolayı Ayvansaray durağında 2 saat beklediklerini iddia eden yolcular, duruma tepki göstererek bir otobüsün önünü kesti. Bir süre otobüsü bekleten yolcular, İETT yetkililerine tepki gösterdi. Duraktaki bir yolcu ise yaşananları cep telefonu kamerasına kaydetti.

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