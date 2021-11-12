Video Yaşam İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video

İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video

12.11.2021 | 09:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı’dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 09:10
Müge Anlı canlı izle: 12 Kasım 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'dan son dakika cinayet itirafı açıklaması 12.11.2021 | 10:20
İstanbul Sultangazi’de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 01:14
İstanbul Sultangazi'de lokantada kurusıkı tabancayla ateş eden şahıs kamerada 12.11.2021 | 10:03
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 02:42
İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video 12.11.2021 | 09:54
Mersin’de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 01:35
Mersin'de düğün salonu önünde kavga! Polis biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı 12.11.2021 | 10:05
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 00:50
İnternet üzerinden otomobil satan adamı böyle dolandırdılar | Video 12.11.2021 | 09:53
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 00:37
Otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama böyle çarptı | Video 12.11.2021 | 09:53
Sarıyer ve Bakırköy’de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 00:38
Sarıyer ve Bakırköy'de kaçak avlanan 2 buçuk ton midyeye el konuldu! 12.11.2021 | 09:55
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 00:47
Iğdır’da bıçaklı kavga: 1 kişi sırtından yaralandı 12.11.2021 | 09:42
Sivas’ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 01:19
Sivas'ta buzlanma zincirleme kazaya neden oldu | Video 12.11.2021 | 09:32
Esenyurt’ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 00:31
Esenyurt'ta buluşmaya çağırıp tekme tokat darbettiler | Video 12.11.2021 | 09:33
Eyüpsultan’da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 04:06
Eyüpsultan'da operasyon! 68 şişe sahte alkol ele geçirildi 12.11.2021 | 09:13
Bursa’da ’bu kadarına da pes’ dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 00:25
Bursa’da 'bu kadarına da pes' dedirten görüntü! Kedi mamasının kutusunu çaldı 12.11.2021 | 09:23
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 02:04
Hava sıcaklığının eksi 10 derece olduğu kentte göl buz tuttu 12.11.2021 | 09:15
Son Dakika: Başak Cengiz’in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 02:24
Son Dakika: Başak Cengiz'in samuray kılıcıyla öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar 12.11.2021 | 08:54
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 02:02
İstanbul’da “Sim Kart” çetesine yönelik eş zamanlı operasyon | Video 12.11.2021 | 09:07
Malatya’da tır otomobili biçti: 1’i ağır 3 yaralı 02:31
Malatya'da tır otomobili biçti: 1'i ağır 3 yaralı 12.11.2021 | 09:04
Mimar Başak Cengiz’in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 02:24
Mimar Başak Cengiz'in samuray kılıcı ile öldürülme anı görüntüleri ortaya çıktı! 12.11.2021 | 08:54
Bahçelievler’de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 02:21
Bahçelievler'de dehşet anları! Boşanma aşamasında olduğu kocası tarafından öldürüldü | Video 12.11.2021 | 08:51
Bursa’da kuyumcu soydu, İstanbul’da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 04:37
Bursa'da kuyumcu soydu, İstanbul'da yakalandı: Hırsızlık anları kamerada | Video 12.11.2021 | 08:43
Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü 02:49
Başakşehir’de dokuma atölyesi alev alev yanarak küle döndü 12.11.2021 | 08:38

Kağıthane’de bindiği otobüste başkasının kartını kullandığı için kendisini uyaran İETT şoförüne bıçakla saldıran şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sevgilisinin kartını kullandığı tespit edilen ve korktuğu için olayda kullandığı bıçağı da çöpe attığını söyleyen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, 27T hat numaralı Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT şoförü Garip Özer Güleryüz'ün (56) aracına Mecidiyeköy durağında erkek bir şahıs binmişti. Şahıs ardından cebinden çıkarttığı indirimli öğrenci kartını cihaza okutmuştu.

ŞOFÖRÜ CEBİNDEKİ RUHSAT KURTARMIŞTI
Cihaz ekranında kartın bir kadına ait olduğunu gören Güleryüz, şahsı uyarmış ve kartını iptal edeceğini söylemişti. Kısa süreli tartışmanın ardından şahıs koltuğa oturmuş ve Sultan Selim Mahallesi'nde Merkez Camii durağına geldiğinde inmek için harekete geçmişti. O esnada cebinden bıçak çıkartan şahıs, şoför Güleryüz'e defalarca saldırmıştı. Saldırı sonucunda bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför ölümden dönmüştü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

SEVGİLİSİNİN KARTINI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ
Olayın ardından şoför Güleryüz'ün şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri önce şahsın otobüse bindiği ve indiği yeri belirledi. Şahsın otobüste kullandığı kartı da incelemeye alan ekipler, sahibinin Merve K. (19) olduğunu belirledi. Bunun üzerine genç kızı arayan polis ekipleri, kızın kartını 2 ay önce kaybettiğini ve kayıp başvurusunda bulunmadığı bilgisine ulaştı.

KAĞITHANE POLİSİ BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI
Olayla ilgili ifadesine başvurulan Merve K. güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde olayı gerçekleştiren şahsın sevgilisi Hamza Ç. (23) olduğunu belirtti. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hamza Ç.'yi önceki gün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Yıldızhan Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. ifadesi alınarak sorgulandı. Nişanlısının kartını kullandığını ve olaydan sonra bıçağı korkudan çöpe attığını söyleyen Hamza Ç.'ye "tehdit" ve "kasten yaralama (teşebbüs)" suçlarından adli işlem yapıldı.

SALDIRGAN ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI
Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hamza Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı da konulan şahsın haftada 2 gün emniyete giderek imza vereceği öğrenildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA