İstanbul’da İETT şoförüne dehşeti yaşatan saldırgan yakalandı | Video

Kağıthane’de bindiği otobüste başkasının kartını kullandığı için kendisini uyaran İETT şoförüne bıçakla saldıran şahıs, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Sevgilisinin kartını kullandığı tespit edilen ve korktuğu için olayda kullandığı bıçağı da çöpe attığını söyleyen saldırgan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi Sultan Selim Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü saat 08.30 sıralarında meydana gelen olayda, 27T hat numaralı Şişli-Şirintepe seferini yapan İETT şoförü Garip Özer Güleryüz'ün (56) aracına Mecidiyeköy durağında erkek bir şahıs binmişti. Şahıs ardından cebinden çıkarttığı indirimli öğrenci kartını cihaza okutmuştu.

ŞOFÖRÜ CEBİNDEKİ RUHSAT KURTARMIŞTI

Cihaz ekranında kartın bir kadına ait olduğunu gören Güleryüz, şahsı uyarmış ve kartını iptal edeceğini söylemişti. Kısa süreli tartışmanın ardından şahıs koltuğa oturmuş ve Sultan Selim Mahallesi'nde Merkez Camii durağına geldiğinde inmek için harekete geçmişti. O esnada cebinden bıçak çıkartan şahıs, şoför Güleryüz'e defalarca saldırmıştı. Saldırı sonucunda bıçağın cebindeki ruhsata denk gelmesi sonucu şoför ölümden dönmüştü. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansımıştı.

SEVGİLİSİNİN KARTINI KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından şoför Güleryüz'ün şikayeti üzerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alan polis ekipleri önce şahsın otobüse bindiği ve indiği yeri belirledi. Şahsın otobüste kullandığı kartı da incelemeye alan ekipler, sahibinin Merve K. (19) olduğunu belirledi. Bunun üzerine genç kızı arayan polis ekipleri, kızın kartını 2 ay önce kaybettiğini ve kayıp başvurusunda bulunmadığı bilgisine ulaştı.

KAĞITHANE POLİSİ BIÇAKLI SALDIRGANI YAKALADI

Olayla ilgili ifadesine başvurulan Merve K. güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde olayı gerçekleştiren şahsın sevgilisi Hamza Ç. (23) olduğunu belirtti. Bunun üzerine çalışmalarını hızlandıran Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Hamza Ç.'yi önceki gün saat 20.00 sıralarında Çağlayan Yıldızhan Caddesi üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan Hamza Ç. ifadesi alınarak sorgulandı. Nişanlısının kartını kullandığını ve olaydan sonra bıçağı korkudan çöpe attığını söyleyen Hamza Ç.'ye "tehdit" ve "kasten yaralama (teşebbüs)" suçlarından adli işlem yapıldı.

SALDIRGAN ADLİ MAKAMLARCA SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Hamza Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yurtdışına çıkış yasağı da konulan şahsın haftada 2 gün emniyete giderek imza vereceği öğrenildi.