Video Yaşam İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video
İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video

İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video

30.03.2022 | 09:32

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: Kızımı kaçırdılar | Video 00:42
Kaçak anne Hiroko Nagai’nin yargılanmasına başlandı! Çaresiz baba: "Kızımı kaçırdılar" | Video 30.03.2022 | 10:26
AVM’de diş temizliği tartışması | Video 00:37
AVM'de diş temizliği tartışması | Video 30.03.2022 | 10:19
Kırşehir’de kaybolan Hasan ve Şeyma’yı ölüme böyle götürmüşler | Video 05:59
Kırşehir'de kaybolan Hasan ve Şeyma'yı ölüme böyle götürmüşler | Video 30.03.2022 | 10:06
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 03:09
Husumetli olduğu kişilerle önce tartıştı sonra silahla ateş açtı: O anlar kamerada | Video 30.03.2022 | 10:06
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 03:40
Oto galeride 2 buçuk milyon tl’lik soygun kamerada | Video 30.03.2022 | 09:40
Edirne’de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 02:21
Edirne'de akıl almaz olay! İstediği sigarayı bulamayınca büfe sahibini bıçakladı | Video 30.03.2022 | 09:40
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika 05:03
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika 30.03.2022 | 09:54
İstanbul’da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 00:36
İstanbul'da iğrenç olay! Sipariş götüren kurye apartmanın merdiven boşluğuna idrarını yaptı | Video 30.03.2022 | 09:32
Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video 01:31
Motosikletli saldırganlar iş yerine silahla ateş ederek kaçtı | Video 30.03.2022 | 08:52
Edirne’de 4 kişilik aile para için mi öldürüldü? 1 Milyon TL’lik altın aldım dedi mi? İşte cinayetin detayları | Video 04:36
Edirne'de 4 kişilik aile para için mi öldürüldü? "1 Milyon TL'lik altın aldım" dedi mi? İşte cinayetin detayları | Video 30.03.2022 | 09:11
Bağcılar’da dehşet! Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti | Video 04:23
Bağcılar'da dehşet! Sokak ortasında komşusunu öldüren şahıs, evinde eşini de öldürdükten sonra intihar etti | Video 30.03.2022 | 08:52
Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı! 01:48
Zehirlendiği iddia edilmişti! İstanbul’daki ‘Barış masasında’ dikkat çeken Abramovich detayı! 29.03.2022 | 20:43
Bodrum’da kadını darp eden CHP’li tutuklandı 02:19
Bodrum'da kadını darp eden CHP'li tutuklandı 29.03.2022 | 18:46
Zeytinburnu’nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video 00:39
Zeytinburnu'nda 2 grup arasında çıkan silahlı çatışma kamerada | Video 29.03.2022 | 16:58
Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video 00:41
Mabel Matiz eski yapımcısına başlattığı hukuk mücadelesi için adliyede | Video 29.03.2022 | 16:28
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı! | Video 01:40
Tefeci operasyonunda 2 kişi tutuklandı! | Video 29.03.2022 | 16:26
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra son yolculuğuna uğurlandı! Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar | Video 02:28
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra son yolculuğuna uğurlandı! Kızlarının cenazesini gözyaşları içinde aldılar | Video 29.03.2022 | 16:00
Çanakkale’de köpek barınağında vahşet! | Video 01:36
Çanakkale'de köpek barınağında vahşet! | Video 29.03.2022 | 16:01
Son Dakika: Edirne’de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video 01:47
Son Dakika: Edirne'de aile katliamı! 4 kişi öldürülmüş halde bulundu | Video 29.03.2022 | 14:30
Kayseri’de Milli Eğitim Müdürlüğü’nde kitap skandalı! 01:46
Kayseri'de Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kitap skandalı! 29.03.2022 | 14:34

İstanbul Zeytinburnu'nda bir eve sipariş götüren kurye, apartmandan ayrılırken merdiven boşluğuna idrarını yaptı. Apartmandan pis kokular gelmesi nedeniyle güvenlik kamera görüntülerini izleyen apartman sakinleri büyük şok yaşadı.  Kuryenin apartmana idrarını yapması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Zeytinburnu Gökalp Mahallesinde bir apartmanda pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman sakinlerinden biri eve yemek siparişi verdi. Siparişi getiren kurye, yemeği teslim ettikten sonra apartmandan ayrıldı. Kuryenin ayrılmasından sonra apartman boşluğundan kötü kokuların gelmesi üzerine kokunun geldiği yeri doğru giden apartman sakini, merdiven boşluğunda idrar olduğunu gördü. Büyük şok yaşayan apartman sakini hemen güvenlik kamera görüntülerin incelemeye aldı.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İZLEYİNCE ŞOK OLDU
Güvenlik kamera görüntülerinde kuryenin siparişi teslim ettikten sonra apartman kapısını kapatarak merdiven boşluğuna idrarını yaptığı görülüyor. Kurye, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi apartmandan ayrılıyor.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA