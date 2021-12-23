Video Yaşam İstanbul'da iki mevsim birden yaşanıyor | Video
İstanbul'da iki mevsim birden yaşanıyor | Video

İstanbul'da iki mevsim birden yaşanıyor | Video

23.12.2021 | 13:42

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İstanbul'un göbeğinde aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Silivri'de ise güneşli havayı gören vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, martılara simit attı.

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Mega kent İstanbul'da aralıklarla kar yağışı etkili olurken, Silivri ise adeta yazdan kalma bir günü yaşıyor. Güneşli havayı fırsat bilerek sahile çıkan bazı vatandaşlar yürüyüş yaptı. Kimisi ise çay ve simit eşliğinde deniz manzarasının keyfini çıkardı. Bazı vatandaşlar da martılara simit attı.

Martıları simit atan vatandaş, "İstanbul'un değişik değişik yerleri var. Silivri'de hava güzel, ortamı çok güzel. İstanbul'un bazı yerlerine kar yağıyor. Bazı yerler ise güneşli. Bunlar İstanbul'un güzellikleri" dedi.

Eşiyle birlikte sahilde oturan Ayten Tokmak, "Hava çok güzel. Denize çay simit yiyoruz. Silivri'de yaşamak güzel" diye konuştu.

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