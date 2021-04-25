Video Yaşam İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video

İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video

İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video
25.04.2021 | 10:39

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video 00:33
İstanbul’da ilginç kaza: Motosikletli kurye rögara düştü | Video 25.04.2021 | 10:39
Kömür sobası hırsızları kamerada | Video 00:57
Kömür sobası hırsızları kamerada | Video 25.04.2021 | 09:46
İstanbul’da esnafın kabusu olan suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:57
İstanbul’da esnafın kabusu olan suç makinesi önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 25.04.2021 | 10:14
Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 00:45
Bisiklet hırsızları önce kameraya sonra polise yakalandı | Video 25.04.2021 | 09:46
Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı | Video 01:59
Polis, tırmandığı kıraathaneye böyle baskın yaptı | Video 25.04.2021 | 10:14
Kısıtlamada toplandılar, jandarmayı görünce böyle kaçtılar | Video 01:01
Kısıtlamada toplandılar, jandarmayı görünce böyle kaçtılar | Video 25.04.2021 | 10:14
Diyarbakır'da dev hizmet. Toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu | Video 02:03
Diyarbakır'da dev hizmet. Toprağa bereket, ulaşıma nefes oldu | Video 25.04.2021 | 09:50
Anzaklar şafak töreniyle anıldı | Video 04:22
Anzaklar şafak töreniyle anıldı | Video 25.04.2021 | 08:57
Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu | Video 05:35
Van'da kaybolan minik Şeyma, jandarma, UMKE ve AFAD ekiplerinin seferberliği sonucu bulundu | Video 25.04.2021 | 08:56
''Turistim, çifte vatandaşım'' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi | Video 01:19
''Turistim, çifte vatandaşım'' dedi, belge gösteremeyince ceza yedi | Video 25.04.2021 | 08:57
Freni boşalan vinç, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 01:34
Freni boşalan vinç, ortalığı savaş alanına çevirdi | Video 25.04.2021 | 08:57
Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını | Video 02:10
Ataşehir'de nargileli okey partisine polis baskını | Video 25.04.2021 | 08:43
Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi | Video 04:00
Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi | Video 25.04.2021 | 08:30
65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı | Video 01:21
65 bin TL'lik takı ve tespih çalan şahıs yakalandı | Video 24.04.2021 | 17:09
Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video 01:27
Esenyurt’ta ayakkabısını bağlayan çocuğa araba çarptı | Video 24.04.2021 | 17:09
Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video 00:19
Ataşehir’de 11 kişilik eğlenceye polis baskını | Video 24.04.2021 | 17:09
Edirne'de kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza 03:12
Edirne'de kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza 24.04.2021 | 12:06
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 05:11
Kısıtlamada polisin muaflarla imtihanı | Video 24.04.2021 | 16:04
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 00:40
Sokağa çıkma kısıtlamasında paraşütlü uçuşa 12 bin lira ceza | Video 24.04.2021 | 16:06
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 03:56
Sinop’un 30 yıllık hayali gerçekleşiyor: Meydan Projesi'nde yıkım başladı | Video 24.04.2021 | 15:20

Kağıthane’de motosikletiyle seyreden kurye cadde üzerinde kapağı ters takılan rögara düştü. Neye uğradığını şaşıran sürücü yara almadan kurtulurken, polis ise inceleme yaparak tutanak tuttu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, geçtiğimiz Perşembe günü saat 16.00 sıralarında Kağıthane Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerinde rögar kapağı, yol bakım ve onarım çalışma yapılması sonrası yerine ters şekilde takıldı. Bunun üzerine akşamüstü motosikletiyle seyir halinde olan Serkan Kürkçü, rögarın üzerinden geçtiği esnada kapağın çökmesi sonucu içine girdi. Neye uğradığını şaşıran adam yere savrulurken, motosikletin ön tekerliği ise rögarın içinde kaldı. Ölümden dönen sürücü olayın ardından polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda rögar kapağının ters takıldığı tespit edildi.

Polis ekipleri çalışmaların ardından tutanak tutarken, motosiklet ise rögardan çıkartıldı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA