Video Yaşam İstanbul'da ilginç olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi | Video

İstanbul'da ilginç olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi | Video

İstanbul'da ilginç olay! Operasyonda kaçtığı polisten, mahsur kalınca yardım istedi | Video
17.09.2021 | 09:01

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki bir adrese yapılan baskında polisten kaçarak binanın çatısında mahsur kalan şüpheli şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polise teslim edildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.

POLİSTEN KAÇTI, AYNI POLİSTEN YARDIM İSTEDİ
Kaçmaya çalışan şahıs, terasın dar bir kısmında mahsur kaldı. Mahsur kalan şahıs peşinden gelen polislerden yardım istedi.

MAHSUR KALAN KİŞİYİ İTFAİYE KURTARDI
Polis ekipleri şahsın bulunduğu yere giremeyince olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri merdiven aracı ile çatıya çıkarak mahsur kalan kişiyi bulunduğu yerden kurtardı. Çatıdan indirilen Sami Kavaklı polis ekiplerine teslim edildi. Ayrıca, Sami Kavak'ın "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan hakkında 11 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu öğrenildi.

16 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN ŞAHIS YAKALANDI
Gasp suçu nedeniyle 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin uzun sürelik takibi sonucu Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Güzel Sokak'ta bulunan bir dairede yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Operasyon ile ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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