Video Yaşam İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı...

İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı...

İstanbul'da
25.09.2021 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da İnsalık ölmüş dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 01:07
İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı... 25.09.2021 | 09:52
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 00:11
Eda Naz ve Irmak’ın öldüğü kaza kamerada 25.09.2021 | 09:51
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 03:34
Orman yangınlarının ardından sevindiren görüntü! Yağışlarının ardından yerini yeşile bırakıyor 25.09.2021 | 09:30
Kastamonu’da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 03:07
Kastamonu'da ayı saldırısı dehşet,! 25 koyun öldü 25.09.2021 | 09:28
Şanlıurfa’da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 01:53
Şanlıurfa'da yol verme kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı 25.09.2021 | 09:30
İstanbul Boğazı’nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 01:45
İstanbul Boğazı'nda Yeniköy önlerinde Türk ve Rus bandralı 2 kuru yük gemisi çarpıştı 25.09.2021 | 08:54
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 04:07
İngiltere’de benzin krizi: Nakliye aracı sürücüleri petrol istasyonlarına akın etti | Video 24.09.2021 | 17:42
İstanbul Sultanbeyli’de fabrika yangını 00:54
İstanbul Sultanbeyli'de fabrika yangını 24.09.2021 | 17:30
Antalya’da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 00:27
Antalya'da drift yapan sürücüye 6 bin 700 lira ceza | Video 24.09.2021 | 16:25
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 00:52
Sokak ortasında feci şekilde darbettiler | Video 24.09.2021 | 16:25
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 00:14
Zeytin yüklü tır kayganlaşan yolda kaza yaptı | Video 24.09.2021 | 16:23
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 01:44
Mağazadan 10 dakikada 2 valiz ve 3 mont çalan şahıs yakalandı | Video 24.09.2021 | 15:55
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 01:52
Sisle kaplanan Palandöken kartpostallık manzaralar oluşturdu | Video 24.09.2021 | 15:34
Adıyaman’da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 03:43
Adıyaman'da vahşet! Bebeği canlı canlı mezara gömdü | Video 24.09.2021 | 15:34
İstanbul Sancaktepe’de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 01:49
İstanbul Sancaktepe'de korku dolu anlar! Seyir halindeki araç alev alev böyle yandı 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Sarıyer’de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 02:11
İstanbul Sarıyer'de park halindeki 6 otomobile çarpan kamyonet kamerada 24.09.2021 | 15:07
İstanbul Fatih’te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 02:11
İstanbul Fatih'te çelik kapı taşıyan kamyon köprü altında sıkıştı 24.09.2021 | 15:07
Mardin’de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 01:18
Mardin'de takla atan araç alev aldı: 2 ölü 24.09.2021 | 11:23
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses’in kızı ilk kez babasını izledi | Video 00:50
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız konsere geldi. İbrahim Tatlıses'in kızı ilk kez babasını izledi | Video 24.09.2021 | 14:50
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 03:42
Şişli’de korkutan çatı yangını | Video 24.09.2021 | 14:36

Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda kenara yanaşmaya çalışan hafriyat kamyonu, kör noktada kalan şahsı görmeyerek çarptı. Hafriyat kamyonu şoförü araçtan inerek çarptığı kişiye önce baktı, sonra aracına binip yoluna devam ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, dün öğle saatlerinde Kemerburgaz - İstanbul Havalimanı Otoyolunda meydana geldi. Yol kenarından yürüyen Mustafa Ü. Emniyet şeridine yanaşan hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan vatandaşa hafriyat kamyonunun çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü önce araçtan inerek yaralı Mustafa Ü. 'nün yanına gitti daha sonra bir şey olmamış gibi aracına binerek hızla uzaklaştı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA