İstanbul'da "İnsalık ölmüş" dedirten olay kamerada! Ezdiği yayayı yaralı olarak bırakıp kaçtı...
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Kemerburgaz-İstanbul Havalimanı yolunda kenara yanaşmaya çalışan hafriyat kamyonu, kör noktada kalan şahsı görmeyerek çarptı. Hafriyat kamyonu şoförü araçtan inerek çarptığı kişiye önce baktı, sonra aracına binip yoluna devam ederken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün öğle saatlerinde Kemerburgaz - İstanbul Havalimanı Otoyolunda meydana geldi. Yol kenarından yürüyen Mustafa Ü. Emniyet şeridine yanaşan hafriyat kamyonunun kör noktasında kalan vatandaşa hafriyat kamyonunun çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyon şoförü önce araçtan inerek yaralı Mustafa Ü. 'nün yanına gitti daha sonra bir şey olmamış gibi aracına binerek hızla uzaklaştı. Yaşanan kaza anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.