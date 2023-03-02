Video Yaşam İstanbul'da 'İnsan Ticareti' operasyonu: Rezidansta zorla alıkonulan 26 kadın kurtarıldı | Video
İstanbul'da 'İnsan Ticareti' operasyonu: Rezidansta zorla alıkonulan 26 kadın kurtarıldı | Video

İstanbul'da 'İnsan Ticareti' operasyonu: Rezidansta zorla alıkonulan 26 kadın kurtarıldı | Video

02.03.2023 | 09:41

İstanbul’da düzenlenen “İnsan Ticareti” operasyonunda; bir rezidansta zorla alıkonulan Endonezya uyruklu 26 kadın kurtarıldı. Üç kişi yakalanarak gözaltına alındı.

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