Video Yaşam İstanbul’da İranlı adamın sır ölümü! Sandalyede oturur halde bulundu | Video
İstanbul’da İranlı adamın sır ölümü! Sandalyede oturur halde bulundu | Video

İstanbul’da İranlı adamın sır ölümü! Sandalyede oturur halde bulundu | Video

14.03.2023 | 10:54

Gümüşsuyu’nda İran uyruklu 41 yaşındaki bir adam, yalnız yaşadığı evinde sandalyede oturur halde ölü bulundu. Polis yaptığı incelemede darp ve kesi izine rastlamazken, evde ise çok sayıda alkol şişesi buldu. Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderilen adamın, alkol komasına girip öldüğü düşünülüyor.

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Olay, dün saat 13.30 sıralarında Beyoğlu Gümüşsuyu'nda meydana geldi. İddiaya göre dün öğle saatlerinde bir dairede kötü kokular gelmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, binaya girerek daireye ulaştı. İçeriye giren ekipler, odaya baktıklarında korkunç manzarayla karşılaştı. Sandalyede bir adamın hareketsiz durduğunu gören sağlık ekipleri, yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

ALKOL KOMASINA GİRİP ÖLDÜĞÜ DÜŞÜNÜLÜYOR
Bunun üzerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, evde geniş çaplı çalışma yaptı. Adamın üstünde herhangi bir darp ve kesi izine rastlanılmazken, evde çok sayıda alkol şişesi bulundu. Şahsın ise İran uyruklu 41 yaşındaki Mohsen Najafpour olduğu tespit edildi. Adamın alkol komasına girerek hayatını kaybettiği düşünülüyor. İncelemelerin ardından adamın cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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