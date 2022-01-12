İstanbul'da iş yerine bir garip silahlı saldırı | Video

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Okmeydanı'nda yağmurluk giyen cerrahi maskeli iki şahıstan biri, iş yerine ateş açacağı esnada silah tutukluk yapınca kaçtı. Bir süre sonra geri gelen şahıs, iki el ateş açtıktan sonra koşarak uzaklaştı. Saldırı anı kameralara yansırken, saldırgan polis tarafından yakalandı.