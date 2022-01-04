İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada! Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:17
DEAŞ operasyonunda 6 şüpheli tutuklandı | Video 04.01.2022 | 11:10
13:32
02:03
30 dakika kalp masajı sonrası hayata döndü | Video 04.01.2022 | 10:52
02:06
İETT otobüsünde korkutan yangın | Video 04.01.2022 | 10:39
00:35
İstanbul'da polisi şoke eden uyuşturucu zulası | Video 04.01.2022 | 10:36
01:05
İstanbul'da oyuncak hırsızı kadın kamerada | Video 04.01.2022 | 10:36
05:33
00:54
03:49
Sultanbeyli’de evin deposunda hırsızlık yapan şahıslar kamerada | Video 04.01.2022 | 10:07
01:44
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon 04.01.2022 | 09:53
01:54
İzmir'de film sahnelerini aratmayan kovalamaca | Video 04.01.2022 | 09:39
01:35
06:55
Kar ve buzun birleştiği beyaz kentte görsel şölen | Video 04.01.2022 | 09:47
01:03
İstanbul'da İETT otobüsünde yangın paniği 04.01.2022 | 09:54
03:56
Azılı motosiklet hırsızı önce kameraya ardından polislere yakalandı | Video 04.01.2022 | 09:43
01:50
02:20
00:54
Jandarma'daki FETÖ yapılanmasına operasyon: 99 gözaltı kararı | Video 04.01.2022 | 09:13
04:41
01:05
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobil, metrelerce sürüklendi: 1 yaralı | Video 04.01.2022 | 08:33
Beyoğlu'nda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir saldırgan, sokak ortasında tabancasını çıkartarak bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.