Video Yaşam İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada! Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı | Video
İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada! Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı | Video

İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada! Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı | Video

04.01.2022 | 10:19

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Beyoğlu'nda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir saldırgan, sokak ortasında tabancasını çıkartarak bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

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