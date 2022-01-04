İstanbul'da iş yerine silahlı saldırı kamerada! Sokakta yürüyen kadın dehşeti yaşadı | Video

Beyoğlu'nda kapüşonlu ve cerrahi maskeli bir saldırgan, sokak ortasında tabancasını çıkartarak bir araç kiralama firmasına silahlı saldırıda bulundu. Saldırı anları kameralara yansırken, iş yerine ve araca 9 kurşunun isabet ettiği olayda yolda yürüyen bir kadın dehşeti yaşadı. Saldırgan ise polis ekipleri tarafından yakalandı.