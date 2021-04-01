Video Yaşam İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe | Video

İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe | Video

İstanbul'da jandarmadan uyuşturucu tacirlerine büyük darbe | Video
01.04.2021 | 08:38

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı yollarla temin ettikleri uyuşturucu maddeyi, Avrupa ülkelerine sevk etmeye çalışan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüphelilerin kullandığı araca operasyon düzenlendi.

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Jandarma Narkotik Timlerinin uyuşturucu yüklü araçta yaptıkları aramalarda; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilogram uyuşturucu madde eroin ile uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 TL para ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; Küçükçekmece'den Avrupa ülkelerine uyuşturucu madde sevk edilmeye çalışıldığı bilgisini aldı.

SEVKİYAT İÇİN ÜÇ AY FIRSAT KOLLADILAR
Avrupa ülkelerine sevk edilmeye çalışılan uyuşturucu maddenin izini süren Jandarma ekipleri; söz konusu uyuşturucu maddenin doğu illerinden İstanbul'a getirildiğini, T.Ç. ve S.Ç. isimli şahısların Küçükçekmece'de sakladıkları uyuşturucu maddeyi ambalajlayarak Avrupa ülkelerine sevk etmek için yaklaşık üç aydır fırsat kolladıklarını tespit etti. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştırarak şüphelileri takibe alan Jandarma ekiplerince, uyuşturucu maddenin bir araca yüklendiği belirlendi.

SEVKİYAT JANDARMA'YA TAKILDI
Uyuşturucu yüklü olduğu değerlendiren aracı yakın takibe alan Jandarma ekipleri, uyuşturucu maddenin yurtdışına çıkarılmasına engel olmak ve şüpheliler ile suç unsurlarını ele geçirmek için adli makamlardan alınan arama kararına istinaden söz konusu araca operasyon düzenledi.

ARACIN HER YERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Jandarma ekiplerince durdurulan araçta bulunan şüpheliler T.Ç. ile S.Ç. etkisiz hale getirildikten sonra yapılan detaylı aramada; şeffaf poşetlere sarılarak paketlenmiş ve çantalara doldurulmuş 60 paket içerisinde toplam 41 kilogram uyuşturucu madde eroin ile uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 7 bin 550 TL para ele geçirildi. Şüpheliler T.Ç. ve S.Ç. haklarında adli işlem başlatılmak üzere gözaltına alındı.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan T.Ç. ve S.Ç. isimli şüpheliler yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

T.Ç. ve S.Ç. isimli uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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