Video Yaşam İstanbul'da Jandarma’dan zehir tacirlerine darbe | Video

İstanbul'da Jandarma’dan zehir tacirlerine darbe | Video

İstanbul'da Jandarma’dan zehir tacirlerine darbe | Video
19.09.2021 | 09:35

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul’a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin),  İstanbul’da satma hazırlığında olan (S.B.) isimli şahsı düzenlediği şok baskınla suçüstü yakaladı. (S.B.)’nin aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde bulunan (2) adet solunum cihazının içinden (65) kilo eroin çıktı. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul'a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin), İstanbul'da satma hazırlığında olan (S.B.) isimli şahsı düzenlediği şok baskınla suçüstü yakaladı. (S.B.)'nin aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde bulunan (2) adet solunum cihazının içinden (65) kilo eroin çıktı. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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