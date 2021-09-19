İstanbul'da Jandarma’dan zehir tacirlerine darbe | Video

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul’a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin), İstanbul’da satma hazırlığında olan (S.B.) isimli şahsı düzenlediği şok baskınla suçüstü yakaladı. (S.B.)’nin aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde bulunan (2) adet solunum cihazının içinden (65) kilo eroin çıktı. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; İstanbul'a otobüsle seyahat ederek getirdiği uyuşturucu maddesini (Eroin), İstanbul'da satma hazırlığında olan (S.B.) isimli şahsı düzenlediği şok baskınla suçüstü yakaladı. (S.B.)'nin aracında yapılan aramalarda; bagaj bölümünde bulunan (2) adet solunum cihazının içinden (65) kilo eroin çıktı. (S.B.), çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.