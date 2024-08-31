Video Yaşam İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da kabin amirinin öldüğü motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı

31.08.2024 | 10:10

İstanbul'da kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aykanat'ın motosikletiyle ilerlediği sırada şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu savrulduğu ve düştüğü anlar yer aldı.

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Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos Salı günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

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