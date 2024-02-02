İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 7 kişi gözaltına alındı | Video 02.02.2024 | 11:49 İSTANBUL'da 5 ilçede yapılan 7 ayrı operasyonda '10 numara yağ' olarak bilinen 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Operasyonda kaçak akaryakıt üreten 7 şüpheli gözaltına alındı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 - 31 Ocak arasında Başakşehir, Silivri, Sultangazi, Pendik ve Sultanbeyli'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik 7 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda piyasadan toplanan atık madeni yağlarla, yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırıp işleme tabii tutarak oluşturulan ve halk dilinde '10 numara yağ' olarak bilinen kaçak akaryakıt üreten 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olduğu deerlendirilen toplam 250 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.