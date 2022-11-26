İstanbul’da kaçak diş muayenehanesine baskın: Sahte doktor gözaltına alındı | Video

Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, kaçak olarak faaliyet gösteren diş muayenehanesine baskın düzenledi. Kapısında sıra bekleyenlerin de olduğu muayenehanede herhangi bir belge ibraz edemeyen sahte doktor gözaltına alındı. Tedavide kullanılan sedye ve malzemelere de el konulurken, o anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, halk sağlığını korumaya yönelik yaptığı çalışmalarda Sultanselim Mahallesi'ndeki bir binada diş muayenehanesini olduğu ve kaçak olarak faaliyet gösterdiğini tespit etti. Fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, muayenehaneye baskın düzenledi. Baskında muayenehanenin girişinde insanların sıra beklediğini gören polis ekipleri, içeride hastaları tedavi ettiği öğrenilen yabancı uyruklu sahte kadın doktor M.A.'ya işyerinin ve kendisinin yetki evraklarını sordu.Kadın doktor, belge gösterememesi üzerine gözaltına alınırken, tedavide kullanılan tıbbi malzeme, ilaç ve muayene sedyeleri ile çok sayıda malzemeye ise el konuldu. Baskın anları ise kameralara yansıdı. Öte yandan olayla muayenehanede gözaltına alınan kadın doktor M.A.'nın emniyette ifadesi alınarak "yetkisiz hekimlik suçu" maddesinden adli işlem yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan M.A. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.