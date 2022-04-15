Video Yaşam İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 425 gözaltı | Video
İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 425 gözaltı | Video

İstanbul'da kaçak göçmen operasyonu! 425 gözaltı | Video

15.04.2022 | 08:42

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İstanbul’un 6 ilçesinde düzenlenen operasyonda 425 kaçak göçmen gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyeti Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü Polisleri; Zeytinburnu, Esenyurt, Sultangazi, Fatih, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de 52 farklı adrese helikopter ve Özel Harekat destekli operasyon düzenledi. 230'u Afganistan ve 195'i Pakistan olmak üzere toplam 425 düzensiz kaçak göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Düzensiz kaçak göçmenlere yer temin eden sekiz kişiye toplamda bir milyon 320 bin 462 lira idari para cezası kesildi. Düzensiz kaçak göçmenlerle ilgili sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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