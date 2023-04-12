İstanbul'da kaçak göçmenlerin kaldığı "şok evlerine" operasyon: 56 yabancı yakalandı | Video
İstanbul’un Başakşehir ilçesinde düzensiz göçmenlerin kaldığı ‘şok evlerine’ yapılan operasyonda 56 kişi yakalandı.
Yürütülen soruşturma çerçevesinde emniyet güçleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 6 Nisan'da Başakşehir'de 7 adrese operasyon düzenlendi.
Yapılan incelemede, evlerde koğuş şeklinde ranza sisteminin kurulduğu, düzensiz göçmenlerin ülkede barınmalarını sağlayan Ö.A., A.H. ve M.Y. isimli 3 ev sahibinin kaçak göçmenleri evlerinde barındırdıkları ve haksız kazanç sağladıkları belirlendi. Ayrıca Y.E. isimli yabancı uyruklu bir şüphelinin de adreslerin kaçak göçmenlere kiralanmasında aracılık yaptığı tespit edildi.
Özel harekat timlerinin de katıldığı operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, düzensiz göçmenlere yer temin ettikleri gerekçesiyle haklarında adli işlem yapılan 4 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarıldı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, bu kişilere evlerinde barındırdıkları her bir kaçak göçmen başına 5 bin 740 liradan toplam 321 bin 440 TL idari para cezası kesildi.
Diğer yandan yakalanan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik işlemlere başlandığı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:13
02:01
Adana’da 'motosikleti yavaş sür' kavgasında 6 şüpheli tutuklandı | Video 12.04.2023 | 11:17
05:44
Samsun'da depremzede ailenin aracı tırla çarpıştı: 5 yaralı | Video 12.04.2023 | 10:49
00:44
02:36
Sağanak yağışlar Habur Çayı'nın debisini yükselti | Video 12.04.2023 | 10:41
01:05
Dönüş yasağı bulunan kavşağa giren otomobilin kaza anı kamerada | Video 12.04.2023 | 11:17
05:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Nisan 2023 Salı atv izle! | Video 12.04.2023 | 10:37
00:59
Son Dakika: Örfi Çetinkaya hakkında flaş gelişme! | Video 12.04.2023 | 09:55
01:50
00:49
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı | Video 12.04.2023 | 09:38
03:00
Güngören'de balkondan düşen kadın yaralandı | Video 12.04.2023 | 09:31
07:21
00:44
02:38
Siverek'te şiddetli yağış su baskınlarına ve sele neden oldu | Video 12.04.2023 | 09:17
01:16
02:34
01:45
Ankara'da 7 katlı apartmanın 3'üncü katında patlama: 1 yaralı | Video 12.04.2023 | 08:32
03:57
02:38
Bayrampaşa’da 100 bin lira değerindeki motosikleti böyle çaldılar | Video 11.04.2023 | 15:52