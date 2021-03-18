İstanbul’da ‘kaçak kuş’ operasyonu: 185 canlı hayvan ele geçirildi | Video
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İstanbul’da ‘gerçekleştirilen "kaçak kuş" operasyonunda 185 canlı hayvan ele geçirildi.
İstanbul'da yurt dışından kaçak getirilen kuşlara yönelik çalışma yapan polis, Tuzla'da bir çiftlikte yabancı hayvanların ticaretiyle ilgili uluslararası anlaşmalara aykırı tutulan deve kuşu, tavus kuşu, tepeli ördek, sülün ve filamingonun da aralarında olduğu onlarca çeşit kanatlı hayvan türü yakalandı. Olayla bağlantılı bir şüpheli gözaltına alındı.