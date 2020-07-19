Video Yaşam İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video

İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video

İstanbul'da kaçak midye avcıları kamerada | Video
19.07.2020 | 12:30

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İstanbul'da Üsküdar, Fatih ve Beşiktaş'ta yapılan kaçak midye avcılığı saniye saniye kameralara yansıdı. Üsküdar'da ise kaçak midye avcılarına baskın yapan polis, 4 şüpheliye 4 bin lira para cezası kesti.

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İstanbul'da Üsküdar, Fatih ve Beşiktaş'ta denize giren kişiler, hazırladıkları düzeneklerle kaçak midye avcılığı yaptı. Üsküdar'da 2 tekneyle boğaza açılan kaçak midye avcılarından bir kişi, dalgıç kıyafeti giyerek beline bağladığı iple denize girdi. Teknede bulunanlar denize giren kişinin, toplayıp filelere doldurduğu midyeleri yukarıya çekti. Denizde bir süre kaçak midye toplayan kişiler daha sonra geldikleri teknelerle bölgeden uzaklaştı.


FATİH VE BEŞİKTAŞ'TA BENZER GÖRÜNTÜLER
Benzer görüntüler, Fatih Sarayburnu ile Beşiktaş Bebek ve Arnavutköy Sahili'nde de yaşandı. 5 kişi kaçak midye toplamak için Sarayburnu Sahili'ne geldi. 3 kişi sahilde beklerken dalgıç kıyafeti giyen iki kişi denize girdi. Bir süre sonra denize giren kişiler, kaya diplerinden topladıkları midyeleri çuvala koyarak suyu sarkıtılan iplerin yardımıyla kıyıya çıkarttı. Topladıkları midyeleri otomobile taşıyan 5 kişi daha sonra bölgeden uzaklaştı. Beşiktaş'ta Bebek ve Arnavutköy Sahili'nde vatandaşlara aldırmadan denize giren kişiler, topladıkları midyelerle bölgeden uzaklaştı.


4 KİŞİYE SUÇÜSTÜ
Üsküdar Paşa Limanı Caddesi Sahili'nde denizde kaçak midye avcılığı yapıldığına dair bir ihbarı değerlendiren polis kaçak midye avcılığı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Toplanan midyeler, panelvan minibüste ele geçirildi. Polis midyeleri denize geri bırakırken 4 kişinin, avlanmada kullandıkları jeneratör ve kompresöre el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, polis merkezine götürüldü. Şüphelilere, kişi başı bin lira olmak üzere toplamda 4 bin lira para cezası kesildi.

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