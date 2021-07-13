Video Yaşam İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video

İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video

İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video
13.07.2021 | 11:21

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Zonguldak'ta dehşet anları, Beni hatırladın mı deyip defalarca bıçakladı | Video 03:42
Zonguldak'ta dehşet anları, "Beni hatırladın mı" deyip defalarca bıçakladı | Video 13.07.2021 | 11:48
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 10:22
Bursa'da sahibinden satılık kilise | Video 13.07.2021 | 11:19
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi... 04:09
Müge Anlı'daki Osman Büyükşen olayında son dakika cinayet gözaltısı! | CANLI YAYIN | 24 kişi... 13.07.2021 | 11:20
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 04:21
Gizli alfabesi çözülen fuhuş çetesine darbe | Video 13.07.2021 | 11:19
İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video 01:04
İstanbul’da kaçak sigara imalathanesine suçüstü baskını: 300 kilogram tütün ele geçirildi | Video 13.07.2021 | 11:21
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 01:45
Yolun karşına geçmeye çalışan adama araba böyle çarptı | Video 13.07.2021 | 11:22
Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor: 3 bin kişilik törenlerin yapıldığı saray tespit edildi | Video 06:58
Binlerce yıllık tarih gün yüzüne çıkartılıyor: 3 bin kişilik törenlerin yapıldığı saray tespit edildi | Video 13.07.2021 | 10:51
Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme! 00:51
Adana'da Türk bayrağını kopartıp çöpe atan kadın olayında flaş gelişme! 13.07.2021 | 09:28
İstanbul'da narkotik operasyonu kamerada! 11 ilçede 22 kişi yakalandı | Video 00:59
İstanbul'da narkotik operasyonu kamerada! 11 ilçede 22 kişi yakalandı | Video 13.07.2021 | 10:55
İstanbul Sultangazi'de otomobil yayaya çarptığı anlar kamerada 01:50
İstanbul Sultangazi'de otomobil yayaya çarptığı anlar kamerada 13.07.2021 | 10:06
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 01:47
24 yıldır kayıp olarak aranıyordu, cinayete kurban gittiği ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 10:51
Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı | Video 01:21
Elleri, ayakları ve ağzı bantlanarak kaçırılan iş adamının kurtarılma anı ortaya çıktı | Video 13.07.2021 | 10:51
16 yaşındaki genç kıza çarpma anında canlı yayın yapıyormuş. Feci kaza kamerada | Video 00:24
16 yaşındaki genç kıza çarpma anında canlı yayın yapıyormuş. Feci kaza kamerada | Video 13.07.2021 | 10:51
Fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı | Video 05:04
Fren yerine gaza bastı, 5 metreden düşen otomobil iki duvar arasına sıkıştı | Video 13.07.2021 | 10:16
15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı 00:37
15 Temmuz şehidi Onur Ensar Ayanoğlu'nun son görüntüleri ortaya çıktı 13.07.2021 | 10:18
İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübünde güvenlik görevlilerinden turist kadınlara feci dayak kamerada! 04:20
İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübünde güvenlik görevlilerinden turist kadınlara feci dayak kamerada! 13.07.2021 | 10:18
Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi | Video 01:41
Çin’deki otel faciasında ölü sayısı 8’e yükseldi | Video 13.07.2021 | 10:03
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: Kokuyorsun dedi diye kalbinden bıçaklandı | Video 00:53
İstanbul’da korkunç cinayet kamerada: "Kokuyorsun" dedi diye kalbinden bıçaklandı | Video 13.07.2021 | 10:03
Bursa'da meydan kavgası kamerada | Video 00:54
Bursa'da meydan kavgası kamerada | Video 13.07.2021 | 10:03
Kod adı: Silici-3... 30 ilde 68 şüpheli yakalandı! 00:43
Kod adı: Silici-3... 30 ilde 68 şüpheli yakalandı! 13.07.2021 | 09:50

Kağıthane Mobil Park polisi, kaçak sigara imalatı yapıldığı tespit edilen bir metruk binaya baskın düzenledi. Suçüstü baskın anları kameralara yansırken, içeride yapılan aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara ele geçirildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı Mobil Park polisi, bir vatandaşın Merkez Mahallesi Güzelyurt Sokak Çıkmazı'ndaki metruk binanın üst katında kaçak sigara imalatı yapıp para karşılığı sattığını ihbarı üzerine harekete geçti.

SİGARA BASARKEN YAKALANDILAR
Adrese giden polis ekipleri, binanın karşısında metruk ve kapıları açık bir barakanın üst katından sesler geldiğini duydu. Bunun üzerine içeriye baskın düzenleyen mobil park polisi, iki şahsın kaçak sigara basma makinalarının başında sigara imalatı yaptıklarını gördü. Polis ekiplerinin içeride yaptığı aramalarda yaklaşık 300 kilogram kaçak tütün, 540 bin makaron ve 10 bin adet satışa hazır kaçak sigara, 3 adet imalat makinesi ve 2 adet 200 litre kompresör ele geçirildi.

YAKLAŞIK 300 KİLOGRAM KAÇAK SİGARA BULUNDU
Aramaların ardından suçüstü yakalanan Habib S. (23) ve Muhyettin B. (34) gözaltına alındı. Herhangi bir aranmaları olmayan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından ele geçirilen malzemelerle birlikte Sadabad Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA