İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! 6 milyon 400 bin adet... | Video

İstanbul’da bir kamyonda 325 bin paket sigaraya tekabül eden 6 milyon 400 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Arnavutköy İlçesi'nde bir kamyonu durdurdu. 325 bin paket sigaraya tekabül eden 6 milyon 400 bin adet kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak tütün nakliyatında kullanılan araca el konuldu. S.T. isimli şüpheli gözaltına alındı ve hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle yasal işlem yapıldı.