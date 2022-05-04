Video Yaşam İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! İnternet üzerinden satacaklardı | Video
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! İnternet üzerinden satacaklardı | Video

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu! İnternet üzerinden satacaklardı | Video

04.05.2022 | 09:49

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İstanbul’da yasadışı yollarla temin ettikleri kaçak tütünleri merdivenaltı imalathanelerde boş makaronlara doldurarak internet üzerinden satışa çıkaran 5 şüpheli, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’nın 4 farklı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakalandı. Adeta sigara fabrikasına dönüştürdükleri imalathanede ise tam 15 milyon dolu, 25 milyon boş makaron ve 5 ton tütün ele geçirildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden kaçak sigara satışı yapıldığını tespit etti. Siber pazarı mercek altına alan jandarma, yasa dışı yollarla yurt dışından temin ettikleri kaçak tütünleri merdivenaltı imalathanede sigara yapan şüphelilerin IP adreslerini tespit etti. IP adresleri üzerinden çalışmalarını derinleştiren ekipler, şüphelilerin merdivenaltı sigara dolum fabrikasını ve depolama merkezlerini tespit etti. Adresleri bir süre boyunca izlemeye alan ekipler operasyon için düğmeye bastı, 4 adrese eş z amanlı operasyon düzenledi.

5 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Adreslerde bulunan Y.T., Y.E.T., H.E., M.Ş.Y. ve R.R.A. isimli şüpheliler jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Depolama merkezlerinde ve üretim noktasında yapılan arama çalışmalarında ise hayrete düşüren bir manzara ortaya çıktı. Adreslerde toplamda 5 ton kıyılmış tütün, 15 milyon doldurulmuş makaron, 25 milyon boş makarın, 3 sigara dolum ve 2 kompresör makinesi ile yüklü miktarda nakit para bulundu. Çalışmaların ardından şüpheliler Y.T., Y.E.T., H.E., M.Ş.Y. ve R.R.A., jandarmaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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