İstanbul’da kaçak sığınmacıların yaşadığı evlere baskın: 96 göçmen yakalandı | Video
İstanbul’da, uluslararası göçmen kaçakçılığıyla mücadele neticesinde düzenlenen operasyonlarda, çoğunluğunu Asya ve Ortadoğu kökenlilerin oluşturduğu toplam 96 düzensiz göçmen yakalandı.
Yasadışı sığınmacılara yönelik önceki gün Bağcılar ilçesindeki denetimlerde de ülkeye kaçak olarak giriş yapmış, vize ihlali bulunan ve yasal kalış süresini ihlal etmiş yabancı uyruklu toplam 57 kaçak göçmen daha yakalandı. Birer gün arayla yapılan operasyonlarda yakalanan toplam 96 kaçak göçmen, sınır dışı işlemlerinin tamamlanabilmesi için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Bu göçmenlere yasadışı yollarla evlerini kiraya veren 2 şüphelinin emniyette sorguya alındığı öğrenildi. Söz konusu göçmen evleri, zabıta ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi. Yakalanarak gözaltına alınan M.U.G. ve M.Ş. isimli 2 kuşkulunun ise polisteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün mahkemeye çıkarılacağı öğrenildi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:42
02:04
04:14
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 16 Haziran 2023 Cuma atv izle! | Video 16.06.2023 | 10:15
00:36
01:01
Lastiği patlayan otomobil bariyerlere çarptı: 3’ü çocuk 4 yaralı | Video 16.06.2023 | 09:52
03:10
01:31
Dolandırıcılık yapan şüpheliler adliyeye sevk edildi | Video 16.06.2023 | 09:32
08:25
19 milyon öğrenci bugün karne alacak | Video 16.06.2023 | 09:24
00:45
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 18 gözaltı | Video 16.06.2023 | 09:04
02:01
Samsun'da silahlı çatışma: 7 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:58
02:43
Erzincan'da sağanak sonrası derelerden sel geldi | Video 16.06.2023 | 08:40
01:52
01:21
Bursa’da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı | Video 16.06.2023 | 08:18
03:09
Küçükçekmece'de şantiye alanından geçen araç çukura düştü | Video 16.06.2023 | 08:18
00:38
Midede uyuşturucu sevkiyatı operasyonu | Video 16.06.2023 | 08:18
07:39
01:09
Bisikletiyle karşıya geçerken otomobil çarptı! O anlar kamerada | Video 15.06.2023 | 16:41
02:53
Eşini av tüfeği ile öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis | Video 15.06.2023 | 16:13
01:01
00:56
FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs tutuklandı | Video 15.06.2023 | 15:59