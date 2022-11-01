Video Yaşam İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video

İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! 16 kişi gözaltına alındı | Video

01.11.2022 | 09:35

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İstanbul’un 6 ilçesinde düzenlenen seri operasyonlarda piyasa değeri 33 milyon 200 bin lira olan üç ton 451 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

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İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler, Bağcılar, Fatih, Sancaktepe, Beyoğlu ve Beylikdüzü İlçeleri'nde peş peşe kaçak tütün operasyonları düzenledi.

Baskın yapılan dokuz adreste 16 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç araca el konuldu.

Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda; iki ton 286 kilogram kaçak nargile tütünü, bir ton 165 kilogram kaçak kıyılmış tütün, üç adet elektrikli sigara dolum makinesi, dört adet kompresör, iki bin 950 adet sökülmüş bandrol ve sigara paketlemeye yarayan 30 milyon adet kilitli poşet ele geçirildi.

El konulan malzemelerin tamamının toplam piyasa değerlerinin 33 milyon 200 bin lira olduğu ifade edildi.

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