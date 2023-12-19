İstanbul’da kaçakçılık operasyonu: Fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzları ele geçirildi | Video
İstanbul’da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, fildişi, antilop, mamut ve geyik boynuzlarının da aralarında olduğu 52 parça boynuz ele geçirilirken 1 şüpheli ise gözaltına alındı.
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